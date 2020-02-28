Грядущий фотофлагман Huawei P40 Pro будет заряжаться медленнее конкурентов
По крайней мере об этом говорят последние утечки, которыми в своем личном Twitter-аккаунте поделился популярный интернет-инсайдер RODENT950. По его словам Huawei P40 Pro оснастят “быстрой” зарядкой на 40 Вт, что в условиях, когда конкуренты используют технологии на 60 Вт и более, выглядит как достаточно слабая заявка на конкуренцию в области скоростного заряда смартфона.
Зато смартфон сможет приятно удивить своей производительностью и фотовозможностями, так как работать устройство будет на базе новейшего процессора Kirin 990, а также иметь до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. За качество фотографий будет отвечать основная камера Leica, в которую встроят пять датчиков изображения, в том числе и главный на 52 Мп. Благодаря перископной камере устройство будет способно совершать 10-кратный зум.
Напомним, что анонс Huawei P40 Pro состоится уже совсем скоро — 26 марта текущего года в Париже.