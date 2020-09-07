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Грядущий iPhone 12 будет состоять из 36 магнитов для беспроводной зарядки

Намек ли это на воскрешение AirPower?
В сети появилась информация о том, что Apple намерена оснастить грядущий iPhone 12 специальным 36 магнитами. Согласно имеющимся данным, они будут использовать для перемещения смартфона в оптимальное место при беспроводной зарядке.

Интернет-инсайдеры даже [опубликовали}(-wireless-structure-leaked-charging-capacity-ma-reach-15w/) фотографию, на которой представлены эти самые магниты в количестве 36 штук. Также источник сообщает, что кольца, на котором они располагаются, будет оснащаться NFC-модулем.

Что интересно, уже есть информация о том, что Apple запатентовала вышеописанное технологическое решение для беспроводной магнитной зарядки. Помимо этого, сообщается, что новый iPhone будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную на 20 Вт.

Напомним, что ранее в сети появлялись сведения, согласно которым Apple уже на ближайшей осенней презентации покажет не только новое поколение iPhone и iPad, но также “воскресит” проект AirPower. Вполне вероятно, что именно для его корректной работы и была создана система магнитов для беспроводной зарядки смартфонов.