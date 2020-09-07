Грядущий iPhone 12 будет состоять из 36 магнитов для беспроводной зарядки

Что интересно, уже есть информация о том, что Apple запатентовала вышеописанное технологическое решение для беспроводной магнитной зарядки. Помимо этого, сообщается, что новый iPhone будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную на 20 Вт.

Напомним, что ранее в сети появлялись сведения, согласно которым Apple уже на ближайшей осенней презентации покажет не только новое поколение iPhone и iPad, но также “воскресит” проект AirPower. Вполне вероятно, что именно для его корректной работы и была создана система магнитов для беспроводной зарядки смартфонов.