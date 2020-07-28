Грядущий iPhone 12 Pro Max получит самый емкий аккумулятор за всю историю iPhone

Так, согласно данным регуляторов, новинка от купертиновцев будет оснащена батареей на 4 380 мАч. Стоит отметить два момента: во-первых, ранее смартфоны Apple в лучшем случае могли “похвастаться” лишь батареей в пределах 4 000 мАч (больше всего было у iPhone 11 Pro Max - 3 969 мАч), что делает новое устройство рекордсменом по данной части; во-вторых, в базе данных имеется лишь маркировка смартфона (A2389), но учитывая, что емкость аккумулятора даже больше, чем у прошлогоднего iPhone 11 Pro Max, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что речь идет именно что об iPhone 12 Pro Max.

Напомним, что анонс новой линейки смартфонов Apple ожидается уж в сентябре текущего года. Правда, в связи с пандемией коронавируса, сроки могут быть немного сдвинуты к октябрю или даже ноябрю.