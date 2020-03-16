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Грядущий iPhone 12 вернет Apple звание "инновационной" компании
По крайней мере, об этом говорят последние утечки
На портале Research Snipers появилась информация о том, что в базе данных Geekbench 5 обнаружили упоминание тестирования iPhone 12 с новейшим процессором Apple A14. Судя по всему, именно данное устройство вернет Apple звание “инновационной” компании.
Так, база данных популярного бенчмарка недвусмысленно демонстрирует, что Apple A14 достигнет рабочей тактовой частоты 3,1 ГГц. Это очень заметная веха в мире технологий, так как, судя по всему, именно Apple A14 станет первым мобильным ARM-процессором, сумевшим “взять” рубеж в 3 ГГц. Помимо этого новый чипсет от Apple будет работать на базе 5-нанометрового техпроцесса. Все это и сделает новую разработку купертиновцев настолько прорывной, что они вновь смогут заслужить звание “инновационной” компании.
Напомним, что анонс новой флагманской линейки iPhone 12 ожидается в сентябре текущего года. Правда, если эпидемия коронавируса продолжит свое шествие по миру, вполне вероятно, Apple придется “немного” изменить свои планы на выход новинок.