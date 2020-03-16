Грядущий iPhone 12 вернет Apple звание "инновационной" компании

Так, база данных популярного бенчмарка недвусмысленно демонстрирует, что Apple A14 достигнет рабочей тактовой частоты 3,1 ГГц. Это очень заметная веха в мире технологий, так как, судя по всему, именно Apple A14 станет первым мобильным ARM-процессором, сумевшим “взять” рубеж в 3 ГГц. Помимо этого новый чипсет от Apple будет работать на базе 5-нанометрового техпроцесса. Все это и сделает новую разработку купертиновцев настолько прорывной, что они вновь смогут заслужить звание “инновационной” компании.

Напомним, что анонс новой флагманской линейки iPhone 12 ожидается в сентябре текущего года. Правда, если эпидемия коронавируса продолжит свое шествие по миру, вполне вероятно, Apple придется “немного” изменить свои планы на выход новинок.