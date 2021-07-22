Грядущий iPhone 13 получит рекордное количество памяти

Так, уже в сентябре яблочная компани представит линейку, в которой будет модификация с 1 ТБ постоянной памяти, пишет Tom’s Guide. Об этом сообщают аналитики инвестиционной компании Wedbush, которые заявляют о «растущей уверенности» как в увеличении накопителя, так и появлении датчика LiDAR в абсолютной каждой модели iPhone 13.

Отметим, что на сегодняшний день не так много смартфонов, которые могут «похвастаться» памятью в 1 ТБ. К таковым относятся Samsung Galaxy S10 Plus и ASUS ROG Phone 2.

Напомним, что до конца года, помимо новых iPhone, от Apple также ждут новых беспроводных наушников AirPods 3 и ноутбуков MacBook Pro 14” и 16”.