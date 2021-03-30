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Грядущий iPhone 13 Pro показали в высоком качестве с разных сторон
Выглядит очень и очень «вкусно»
До анонса нового поколения iPhone осталось ждать около полугода. Но несмотря на это, в сети уже появляются всё новые качественные изображения устройства от разных концепт-мейкеров. Вот и на этот раз iPhone 13 Pro показали в высоком качестве с разных сторон.
Поделился картинками редактор XDA-Developers Макс Вайнбах. Он, основываясь на собственной инсайдерской информации, подготовил совместно с дизайнером IAN высококачественный рендера грядущего смартфона Apple, пишет MyDrivers.
Отметим, что Вайнбах уже заявлял, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат обновлённый чёрный матовый цвет. Он, по данным журналиста, будет сильно отличаться от того, что мы могли видеть в iPhone 12 Pro.
Напомним, что ранее новому поколению iPhone также приписывали улучшенное качество фото и видео, а также LTPO-дисплей с адаптивной частотой экрана (от 1 до 120 Гц).