Грядущий недорогой флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получит устаревший экран на 60 Гц

Об этом буквально накануне заявил один из топ-менеджеров Xiaomi Ван Тенг Томас, после чего его слова, по сути, подтвердил глава Redmi Лу Вейбинг. Помимо этого глава бренда указал, что, вероятнее всего, грядущий Huawei P40 Pro также оснастят дисплеем с не самым “быстрым” экраном, что не помешает устройству продаваться по цене полноценного флагмана.

Напомним, что судя по последним данным, Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865. Новинку оснастят AMOLED-дисплеем, при этом фронтальная камера будет иметь выезжающую из корпуса конструкцию. Анонс смартфона состоится уже 24 марта текущего года.