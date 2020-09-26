Грядущий недорогой смартфон Realme с подэкранной селфи-камерой оснастят 125-ваттной зарядкой

По крайней мере, именно это следует из свежего заявления популярного интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station. По его словам, безымянный пока что смартфон будет лишь частью целой линейки подобных устройств, выход которых ожидается уже в 2021 году. При этом представленная на фотографиях новинка получит еще несколько важных улучшений, в число которых войдет проводная зарядка на 125 Вт, способная зарядить устройство в считанные минуты, а также основная камера с продвинутым оптическим зумом.