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Грядущий недорогой смартфон Realme с подэкранной селфи-камерой оснастят 125-ваттной зарядкой
Страшно представить, как быстро она будет заряжать смартфон
Несколько дней назад вице-президент Realme Сюй Ци опубликовал в сети фотографию, на которой, якобы, был продемонстрирован первый смартфон компании с подэкранной фронтальной камерой. А уже сейчас стало известно, что новинка будет оснащена не только данной прорывной технологией, но и сверхбыстрой 125-ваттной зарядкой.
По крайней мере, именно это следует из свежего заявления популярного интернет-инсайдера под ником Digital Chat Station. По его словам, безымянный пока что смартфон будет лишь частью целой линейки подобных устройств, выход которых ожидается уже в 2021 году. При этом представленная на фотографиях новинка получит еще несколько важных улучшений, в число которых войдет проводная зарядка на 125 Вт, способная зарядить устройство в считанные минуты, а также основная камера с продвинутым оптическим зумом.
Стоит отметить, что инсайдер также сообщил, что после реализации всех вышеперечисленных “фишек” в своих смартфонах, Realme займется улучшением качества фотографий и видеороликов, сделанных на подэкранную фронтальную камеру.