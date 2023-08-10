Грядущий OnePlus Ace 2 Pro станет первым смартфоном с работающим под дождём дисплеем

Новинка обещает принести революционное новшество в мир мобильных устройств. Согласно последним данным, Ace 2 Pro станет первым в мире смартфоном, экран которого будет функционировать даже под дождём.

Для многих пользователей дождь становится настоящей проблемой, когда дело доходит до использования телефона на улице.

Влага на экране часто приводит к неправильному определению касаний, что делает управление устройством практически невозможным. Но OnePlus утверждает, что их новый флагман сможет без проблем реагировать на команды пользователя даже в мокрую погоду.

Для сравнения, даже такие продвинутые модели, как iPhone 14 Pro, начинают «глючить» при попадании капель воды на экран.

Именно это и делает новинку от OnePlus особенно привлекательной для тех, кто живёт в регионах с частыми дождями.