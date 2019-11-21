Грядущий Samsung Galaxy S11 разочаровал отсутствием быстрой зарядки

Об этом стало известно благодаря китайскому регулятору 3С. Самое главное, что мы можем узнать на основе данных, предоставленных ведомством, это то, что новинка от Samsung получила достаточно слабое для начала 2020 года зарядное устройство мощностью всего 25 Вт. Уже в 2019 году это мало, а в ближайшие месяцы подобная мощность явно потеряет возможность называться “быстрой зарядкой” и это, если честно, немного расстраивает. Особенно учитывая тот факт, что конкуренты компании во всю используют зарядные устройства мощностью 40-50 Вт, а буквально вот-вот рынок захватят еще более мощные технологии.