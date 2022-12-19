Грядущий складной флагман Xiaomi Mix Fold 3 получит впечатляющие характеристики

По крайней мере, если верить инсайдерам, нас ждут Xiaomi 13 Ultra, а также Xiaomi Mix Fold 3. Оба девайса получат 16 ГБ оперативной памяти LPDD5x и от 512 ГБ до 1 ТБ внутренней памяти стандарта UFS 4.0.

Но ряд источников также сообщают, что в начале года нас ждёт лишь Xiaomi 13 Ultra. Складной смартфон компании будет представлен чуть позже, в III квартале 2023-го. Якобы таким образом бренд хочет добиться преемственности нового поколения с прошлым, которое также вышло в августе 2022-го.

Инсайдеры рассказали, что основная камера Xiaomi 13 Ultra будет представлена 50 Мп модулем Sony IMX989 с 1-дюймовым размером сенсора. В основу обоих устройств должен лечь топовый чип Snapdragon 8 Gen 2.