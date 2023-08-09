Грядущий смартфон Oppo Find X7 Pro устранит главные недостатки предшественника

Грядущий смартфон Oppo Find X7 Pro устранит главные недостатки предшественникаУ компании есть все шансы добиться этого
Oppo активно работает над новой серией смартфонов Find X7.
Ожидается, что флагманская модель линейки, Find X7 Pro, будет представлена в I квартале 2024 года. По данным китайского источника, основное внимание в новой модели уделено устранению недостатков предыдущего поколения — Find X6 Pro.
Find X7 Pro получит множество схожих с предшественником характеристик, включая AMOLED LTPO экран от Samsung с разрешением 2K, яркостью до 2500 нит и возможностью выбора частоты ШИМ 1440 Гц.
Новинка также будет оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной основной камерой с 50-мегапиксельными датчиками.
Однако главное отличие заключается в улучшенной камере. Find X7 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным датчиком от OmniVision, что обещает улучшенное качество фотографий и видео.
Кроме того, ожидается, что смартфон получит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а также версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя.