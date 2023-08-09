Грядущий смартфон Oppo Find X7 Pro устранит главные недостатки предшественника

Ожидается, что флагманская модель линейки, Find X7 Pro, будет представлена в I квартале 2024 года. По данным китайского источника, основное внимание в новой модели уделено устранению недостатков предыдущего поколения — Find X6 Pro.

Find X7 Pro получит множество схожих с предшественником характеристик, включая AMOLED LTPO экран от Samsung с разрешением 2K, яркостью до 2500 нит и возможностью выбора частоты ШИМ 1440 Гц.

Новинка также будет оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной основной камерой с 50-мегапиксельными датчиками.

Однако главное отличие заключается в улучшенной камере. Find X7 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным датчиком от OmniVision, что обещает улучшенное качество фотографий и видео.

Кроме того, ожидается, что смартфон получит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а также версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя.