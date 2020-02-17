Грядущий весенний фотофлагман Huawei P40 Pro появился на изображениях в черном цвете

Уже в самое ближайшее время нас ждет свежий анонс от китайского техногиганта Huawei. В конце марта компания планирует представить свою обновленную линейку фотофлагманов Huawei P40. И несмотря на то, что до мероприятия еще есть время, в сети уже вовсю появляются утечки, касающиеся новинки.