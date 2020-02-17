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Грядущий весенний фотофлагман Huawei P40 Pro появился на изображениях в черном цвете
Выглядит устройство, конечно, очень стильно
Уже в самое ближайшее время нас ждет свежий анонс от китайского техногиганта Huawei. В конце марта компания планирует представить свою обновленную линейку фотофлагманов Huawei P40. И несмотря на то, что до мероприятия еще есть время, в сети уже вовсю появляются утечки, касающиеся новинки.
Так, грядущий весенний фотофлагман Huawei P40 Pro буквально недавно появился в сети в черном исполнении — выглядит устройство крайне строго и стильно. При этом в целом об устройстве настолько много известно, что свежий слив так и не смог рассказать нам о смартфоне чего-то по-настоящему нового.
Напомним, что девайс должны показать уже 26 марта, в Париже. Вместе с ним со сцены компания представит Huawei P40 и Huawei P40 Pro Premium — еще более премиальную версию стандартного Huawei P40 Pro. Ни цена, ни какие-либо интересные подробности о функциях камеры грядущей новинки в сети пока не опубликованы.