GSMArena: большинство считает игровые смартфоны Asus ROG Phone 9 и 9 Pro слишком дорогими и ненужными

Результаты показали, что большинство пользователей считают эти устройства слишком дорогими и не видят в них необходимости.

Основными причинами такого отношения стали высокая стоимость смартфонов и ограниченное количество обновлений операционной системы.

Несмотря на то, что устройства оснащены передовыми характеристиками, такими как процессор Snapdragon 8 Elite и улучшенная система охлаждения, они получат лишь два обновления ОС, начиная с Android 15, и пятилетнюю поддержку безопасности.

Для многих пользователей этого недостаточно, учитывая цену устройств, превышающую $1000.

Кроме того, конкурирующие модели, такие как ZTE Nubia Red Magic 9S Pro, предлагают схожие характеристики по более доступной цене, что делает их более привлекательными для потребителей.