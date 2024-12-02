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Опубликовано 02 декабря 2024, 07:31
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GSMArena: большинство считает игровые смартфоны Asus ROG Phone 9 и 9 Pro слишком дорогими и ненужными

И этому есть объяснение
Недавно GSMArena провела опрос среди своих читателей, выясняя их интерес к новым игровым смартфонам Asus ROG Phone 9 и 9 Pro.
GSMArena: большинство считает игровые смартфоны Asus ROG Phone 9 и 9 Pro слишком дорогими и ненужными
© GSMArena

Результаты показали, что большинство пользователей считают эти устройства слишком дорогими и не видят в них необходимости.

Основными причинами такого отношения стали высокая стоимость смартфонов и ограниченное количество обновлений операционной системы.

Несмотря на то, что устройства оснащены передовыми характеристиками, такими как процессор Snapdragon 8 Elite и улучшенная система охлаждения, они получат лишь два обновления ОС, начиная с Android 15, и пятилетнюю поддержку безопасности.

Для многих пользователей этого недостаточно, учитывая цену устройств, превышающую $1000.

Кроме того, конкурирующие модели, такие как ZTE Nubia Red Magic 9S Pro, предлагают схожие характеристики по более доступной цене, что делает их более привлекательными для потребителей.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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