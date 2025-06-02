GSMArena назвал Vivo X200 Ultra самым сбалансированным камерофоном

В свежем обзоре эксперты отметили, что у смартфона — лучший ультраширик среди всех моделей, выдающаяся основная камера, впечатляющий телевик и достойная фронталка. Такой сбалансированной камеры, по мнению авторов, не предлагает ни один другой флагман.

Для профессионалов предусмотрен отдельный комплект с фирменной насадкой, улучшающей оптику телевика. Кроме того, X200 Ultra получил яркий дисплей, качественную сборку, интересный дизайн и стабильную прошивку.