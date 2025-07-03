GSMArena: Nothing Phone (3) все еще удивляет дизайном, но лишился фирменной подсветки

GSMArena: Nothing Phone (3) все еще удивляет дизайном, но лишился фирменной подсветкиВ целом, аппарат получится интересный
Одной из первых устройство протестировало издание GSMArena. По их словам, смартфон сохранил узнаваемый стиль бренда, но лишился фирменной подсветки Glyph, заменив её на монохромную Glyph Matrix — LED-экран из 489 диодов с возможностью отображения кастомных анимаций, иконок, сообщений и даже мини-игр.
Новинка также получила необычную заднюю панель с асимметрично размещённой перископ-камерой и новым «трёхколоночным» дизайном. Под Glyph Matrix расположена сенсорная кнопка, позволяющая управлять функциями LED-матрицы.
По характеристикам смартфон тоже шагнул вперёд: здесь четыре 50-Мп камеры, включая основную с OIS, 3-кратный зум и ультраширик. Спереди — 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 4500 нит, поддержкой FullHD+ и адаптивной частотой 30–120 Гц.
Аппарат работает на Snapdragon 8s Gen 4, питается от батареи на 5150 мАч и защищён по IP68 — впервые для Nothing. Установлена система Nothing OS 3.5 на Android 15, а до конца квартала обещан апдейт до версии 4.0.