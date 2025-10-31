GSMArena обозрела Nothing Phone (3a) Lite — без подсветки, но с AMOLED 120 Гц и ценой €249

Корпус выполнен в чёрном или белом цвете, задняя панель полупрозрачная, рамка матовая. По словам GSMArena, аппарат выглядит стильно. Но при этом он довольно скользкий. В комплекте — прозрачный чехол, кабель USB-C и документация, но зарядного блока нет.

Nothing Phone (3a) Lite оценён в €249 за версию 8/128 ГБ и €279 за 8/256 ГБ. Несмотря на упрощения, обозреватели отмечают, что смартфон предлагает лучший экран и дизайн в своём классе.