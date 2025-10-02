GSMArena после обзора iPhone 17 Pro: новинка впечатлит владельцев iPhone 14 Pro и старее

Пользователи iPhone 15 Pro и 16 Pro вряд ли заметят серьёзные изменения.

После нескольких лет косметических апдейтов Apple обновила дизайн и переработала систему охлаждения, добавив испарительную камеру. Это снижает нагрев, но не избавляет устройство от троттлинга в играх.

Также iPhone 17 Pro получил новый телеобъектив с 8-кратным зумом без потери качества, улучшенный дисплей с меньшими бликами и качественную селфи-камеру.