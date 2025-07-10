GSMArena протестировала OnePlus Nord 5 — хвалят камеры, но раскритиковали автономность

GSMArena протестировала OnePlus Nord 5 — хвалят камеры, но раскритиковали автономностьЕсть варианты поинтереснее
Смартфон с аккумулятором на 5200 мАч (европейская версия) показал среднюю автономность — около 13 часов. Это приемлемый результат, но хуже, чем у многих конкурентов за те же деньги.
Среди плюсов отметили стильный дизайн, хорошее ПО с четырьмя годами обновлений, высокую производительность и быструю зарядку. Основная и фронтальная камеры получили положительные оценки, особенно за качество фото и видео.
Среди минусов — слабая широкоугольная камера, режим 144 Гц поддерживается лишь в нескольких играх, в европейской версии аккумулятор меньше, чем в индийской, нет поддержки eSIM и блок питания в комплекте отсутствует.
Итог — OnePlus Nord 5 получился сбалансированным, но не выдающимся. В том же ценовом сегменте GSMArena советует присмотреться к Samsung Galaxy S24 FE, Poco F7 Pro, Motorola Edge 60 Pro, Google Pixel 9a или Realme GT 7.