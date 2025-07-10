GSMArena протестировала OnePlus Nord 5 — хвалят камеры, но раскритиковали автономность

Смартфон с аккумулятором на 5200 мАч (европейская версия) показал среднюю автономность — около 13 часов. Это приемлемый результат, но хуже, чем у многих конкурентов за те же деньги.

Среди плюсов отметили стильный дизайн, хорошее ПО с четырьмя годами обновлений, высокую производительность и быструю зарядку. Основная и фронтальная камеры получили положительные оценки, особенно за качество фото и видео.