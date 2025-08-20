GSMArena раскритиковала Galaxy A17 5G и объяснила, почему смартфон не стоит своих денег

Тем не менее, у модели есть плюсы: свежий и аккуратный дизайн, достойные фото и селфи, слот для microSD и обещанная шестилетняя поддержка обновлений ОС.

Но в целом, считают эксперты GSMArena, Galaxy A17 5G не стоит своих денег — конкуренты вроде Redmi Note 14 Pro 5G, Poco X7 и Nothing CMF Phone 2 Pro предлагают значительно больше за ту же цену.