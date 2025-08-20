GSMArena раскритиковала Galaxy A17 5G и объяснила, почему смартфон не стоит своих денег

GSMArena раскритиковала Galaxy A17 5G и объяснила, почему смартфон не стоит своих денегПричем плюсы у новинки все же есть
Главная претензия — слабая аппаратная начинка. Galaxy A17 5G оснащён устаревшим процессором, а базовая версия ограничена всего 4 ГБ оперативной памяти. В результате в играх и тяжёлых приложениях наблюдаются заметные тормоза.
Экран тоже не впечатлил: низкая яркость делает использование на солнце проблематичным, а частота обновления фиксирована — автоматического переключения нет. К минусам добавили отсутствие стереодинамиков и невозможность записи видео в 4K.
Тем не менее, у модели есть плюсы: свежий и аккуратный дизайн, достойные фото и селфи, слот для microSD и обещанная шестилетняя поддержка обновлений ОС.
Но в целом, считают эксперты GSMArena, Galaxy A17 5G не стоит своих денег — конкуренты вроде Redmi Note 14 Pro 5G, Poco X7 и Nothing CMF Phone 2 Pro предлагают значительно больше за ту же цену.