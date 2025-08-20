Телефоны
Причем плюсы у новинки все же есть
Портал GSMArena опубликовал обзор Samsung Galaxy A17 5G и пришёл к выводу, что смартфон не оправдывает свою цену. Несмотря на доступность, устройство получило слишком много компромиссов.
GSMArena раскритиковала Galaxy A17 5G и объяснила, почему смартфон не стоит своих денег
Главная претензия — слабая аппаратная начинка. Galaxy A17 5G оснащён устаревшим процессором, а базовая версия ограничена всего 4 ГБ оперативной памяти. В результате в играх и тяжёлых приложениях наблюдаются заметные тормоза.

Экран тоже не впечатлил: низкая яркость делает использование на солнце проблематичным, а частота обновления фиксирована — автоматического переключения нет. К минусам добавили отсутствие стереодинамиков и невозможность записи видео в 4K.

Тем не менее, у модели есть плюсы: свежий и аккуратный дизайн, достойные фото и селфи, слот для microSD и обещанная шестилетняя поддержка обновлений ОС.

Но в целом, считают эксперты GSMArena, Galaxy A17 5G не стоит своих денег — конкуренты вроде Redmi Note 14 Pro 5G, Poco X7 и Nothing CMF Phone 2 Pro предлагают значительно больше за ту же цену.

