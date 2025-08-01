GSMArena раскритиковала Galaxy Z Flip7 FE за слабую начинку и автономность

Обозреватели похвалили компактный корпус, защиту по стандарту IP48, удобный интерфейс с ИИ-функциями и неплохую камеру. Но этим плюсы, по сути, и ограничиваются.

Ключевые минусы устройства — слабая автономность, медленная зарядка и скромный внешний экран, который мало чем помогает в повседневной работе. Кроме того, смартфон оснащён не самым производительным чипсетом и заметно тормозит при высокой нагрузке.

GSMArena считает покупку Galaxy Z Flip7 FE неоправданной, особенно на фоне прошлогоднего Flip6, который выглядит более сбалансированным, и конкурента от Motorola — Razr 50 Ultra, обгоняющего новинку Samsung по большинству параметров.