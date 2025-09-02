GSMArena сравнили флагманы Vivo, Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo по качеству камер

GSMArena сравнили флагманы Vivo, Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo по качеству камерМодели первой половины 2025 года
Основные камеры:
Большинство смартфонов в тесте оснащены основными камерами с сенсорами типа 1.0 дюйма, обеспечивающими хорошее качество изображения. Исключение — vivo X200 Ultra с сенсором 1/1.28 дюйма и фокусным расстоянием 35 мм, что делает его менее универсальным на коротких дистанциях. Samsung использует сенсор 1/1.3 дюйма с разрешением 200 МП, но его снимки уступают по детализации конкурентам. Huawei, Oppo и Xiaomi показывают схожие результаты, хотя Huawei выделяется переменной диафрагмой (f/1.6-f/4.0), позволяющей лучше контролировать глубину резкости.
Ультраширокоугольные камеры:
Vivo X200 Ultra лидирует благодаря крупному сенсору 1/1.28 дюйма, который обеспечивает высокую детализацию даже в дневном свете. Huawei и Samsung предлагают самый широкий угол обзора (13 мм), тогда как Oppo (15 мм) и Xiaomi (14 мм) немного отстают. В ночной съёмке vivo снова вырывается вперёд, а Oppo показывает достойные результаты, хотя и уступает лидеру. Xiaomi и Huawei демонстрируют менее чёткие снимки в темноте, а Samsung разочаровывает мягкостью изображений в обоих режимах — обычном и ночном.
Телеобъективы:
Huawei использует систему с одним сенсором и двумя линзами, переключаемыми для разных фокусных расстояний (3.7x и 10x). Vivo полагается на один телеобъектив с сенсором 200 МП, но проигрывает на дальних дистанциях. Oppo, Samsung и Xiaomi имеют по два телеобъектива, причём Oppo выделяется на средних дистанциях (135 мм). Huawei и Xiaomi показывают хорошие результаты на длинных фокусных расстояниях (200−240 мм), но Samsung отстаёт, выдавая мягкие снимки с шумом. Vivo справляется неплохо, но цифровой зум ограничивает его возможности на дальних расстояниях.
Портреты и крупный план:
Для портретов Oppo, Huawei и vivo предлагают лучшие результаты благодаря хорошей резкости и естественному размытию фона. Xiaomi немного уступает из-за меньшей глубины резкости, а Samsung снова разочаровывает мягкостью. В рамках крупного плана Oppo и Xiaomi позволяют снимать ближе с короткими телеобъективами, тогда как Huawei и vivo лучше работают на средних дистанциях. Samsung проигрывает из-за слабой резкости на минимальной дистанции фокусировки.
Селфи:
Фронтальные камеры также различаются. Huawei предлагает самый широкий угол (21 мм) и сбалансированные снимки с хорошей резкостью и цветопередачей. Vivo близок к лидеру, но угол обзора чуть уже. Oppo и Xiaomi используют сенсоры с высоким разрешением, но их снимки требуют программной обработки для улучшения качества. Samsung отстаёт из-за узкого угла (26 мм).
Видеосъемка:
Видеосъёмке (4K@30fps) смартфоны показывают разные результаты. Vivo, несмотря на сильные фото, не впечатляет в видео: его ультраширокоугольная камера уступает конкурентам. Huawei лидирует по ширине обзора, но её видео мягче, чем у других. Oppo и Xiaomi демонстрируют стабильное качество на основных камерах, а Samsung удивляет хорошими результатами на 2x зуме. В условиях низкой освещённости Oppo выделяется на коротких и средних дистанциях, тогда как Huawei справляется лучше на длинных. Samsung и Xiaomi показывают средние результаты, а vivo теряет позиции из-за шумов.
Вывод:
Однозначного победителя в этом сравнении нет. Vivo X200 Ultra выделяется ультраширокоугольной камерой, Huawei — гибкостью и качеством портретов, Oppo — стабильностью в видео и на средних дистанциях. Xiaomi предлагает сбалансированные возможности, но проигрывает в селфи, а Samsung отстаёт в большинстве сценариев, хотя и остаётся доступным вариантом. Выбор зависит от приоритетов: для одних важна универсальность, для других — качество в конкретных условиях.