GSMArena сравнили флагманы Vivo, Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo по качеству камер

Основные камеры:

Большинство смартфонов в тесте оснащены основными камерами с сенсорами типа 1.0 дюйма, обеспечивающими хорошее качество изображения. Исключение — vivo X200 Ultra с сенсором 1/1.28 дюйма и фокусным расстоянием 35 мм, что делает его менее универсальным на коротких дистанциях. Samsung использует сенсор 1/1.3 дюйма с разрешением 200 МП, но его снимки уступают по детализации конкурентам. Huawei, Oppo и Xiaomi показывают схожие результаты, хотя Huawei выделяется переменной диафрагмой (f/1.6-f/4.0), позволяющей лучше контролировать глубину резкости.

Ультраширокоугольные камеры:

Vivo X200 Ultra лидирует благодаря крупному сенсору 1/1.28 дюйма, который обеспечивает высокую детализацию даже в дневном свете. Huawei и Samsung предлагают самый широкий угол обзора (13 мм), тогда как Oppo (15 мм) и Xiaomi (14 мм) немного отстают. В ночной съёмке vivo снова вырывается вперёд, а Oppo показывает достойные результаты, хотя и уступает лидеру. Xiaomi и Huawei демонстрируют менее чёткие снимки в темноте, а Samsung разочаровывает мягкостью изображений в обоих режимах — обычном и ночном.