GSMArena: Xiaomi 15T Pro заинтересовал больше покупателей, чем базовая 15T

Опубликовано 13 октября 2025, 07:431 мин.
GSMArena: Xiaomi 15T Pro заинтересовал больше покупателей, чем базовая 15TИнтересный выбор
Сайт GSMArena провёл опрос среди читателей, чтобы выяснить интерес к новым флагманам Xiaomi 15T.
Результаты показали, что пользователи значительно чаще выбирают Xiaomi 15T Pro, чем стандартную модель. Так, около 40% респондентов заявили, что готовы купить 15T Pro, ещё 13% сочли его слишком дорогим, а 16% планируют дождаться Xiaomi 17.
Базовую Xiaomi 15T готовы приобрести лишь 15% участников, при этом 28% предпочли бы переплатить за «прошку».
Интерес к старшей версии объясняется улучшенными характеристиками: чип Dimensity 9400+, камера с более крупным сенсором (1/1.31"), телеобъектив и поддержка 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. У базовой модели — Dimensity 8400 Ultra и только 67 Вт по кабелю.