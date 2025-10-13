GSMArena: Xiaomi 15T Pro заинтересовал больше покупателей, чем базовая 15T

Результаты показали, что пользователи значительно чаще выбирают Xiaomi 15T Pro, чем стандартную модель. Так, около 40% респондентов заявили, что готовы купить 15T Pro, ещё 13% сочли его слишком дорогим, а 16% планируют дождаться Xiaomi 17.

Базовую Xiaomi 15T готовы приобрести лишь 15% участников, при этом 28% предпочли бы переплатить за «прошку».