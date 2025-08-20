Телефоны
GT 30 Pro: первый игровой смартфон Infinix с боковыми триггерами уже в России

Модель оснащена ИИ-инструментами для геймеров
Компания Infinix выпустила свой первый игровой смартфон GT 30 Pro, ориентированный на пользователей, которым важна высокая производительность и продвинутая игровая функциональность. Устройство выделяется наличием специальных боковых триггеров, обеспечивающих управление, похожее на то, что доступно на игровых консолях.
GT 30 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Смартфон поддерживает 120 кадров в секунду в популярных игровых проектах, имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА•ч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки до 30 Вт. В основе устройства — восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, а с технологией расширения оперативной памяти объём можно увеличить до 24 ГБ.

Для улучшения игрового процесса Infinix реализовала несколько функций на базе искусственного интеллекта (ИИ). Встроенный инструмент «Волшебная шкатулка AI» помогает во время прохождения игр, предоставляя подсказки в реальном времени. Система XBOOST AI позволяет одним свайпом активировать высокопроизводительный режим, заблокировать уведомления и адаптировать настройки устройства под конкретную игру. Устройство оснащено световыми индикаторами, которые поддерживает 14 сценариев динамической подсветки, управляемой искусственным интеллектом.

Помимо стандартных версий, в продажу поступила лимитированная серия GT 30 Pro Limited Edition в чёрном цвете. В комплект включена внешняя система охлаждения MagCharge с магнитным креплением, обеспечивающая не только отвод тепла, но и беспроводную подзарядку до 15 Вт во время игры.

Смартфон доступен в DNS, а также в официальных магазинах Infinix на Wildberries и Citilink в сером, белом и чёрном цветах. Базовая версия с памятью 8/256 ГБ будет стоить 25 999 рублей, 12/256 ГБ предлагается за 29 999 рублей, а версия 12/512 ГБ — за 32 999 рублей.

Лимитированная версия до 31 августа продаётся по цене обычных моделей: 29 999 рублей за 12/256 ГБ и 32 999 рублей за 12/512 ГБ. С 1 сентября её стоимость увеличится до 32 999 и 35 999 рублей соответственно.

