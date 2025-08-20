GT 30 Pro: первый игровой смартфон Infinix с боковыми триггерами уже в России

Для улучшения игрового процесса Infinix реализовала несколько функций на базе искусственного интеллекта (ИИ). Встроенный инструмент «Волшебная шкатулка AI» помогает во время прохождения игр, предоставляя подсказки в реальном времени. Система XBOOST AI позволяет одним свайпом активировать высокопроизводительный режим, заблокировать уведомления и адаптировать настройки устройства под конкретную игру. Устройство оснащено световыми индикаторами, которые поддерживает 14 сценариев динамической подсветки, управляемой искусственным интеллектом.

Помимо стандартных версий, в продажу поступила лимитированная серия GT 30 Pro Limited Edition в чёрном цвете. В комплект включена внешняя система охлаждения MagCharge с магнитным креплением, обеспечивающая не только отвод тепла, но и беспроводную подзарядку до 15 Вт во время игры.