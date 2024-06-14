HarmonyOS от Huawei стала популярнее iOS в Китае

В I квартале 2024 года система впервые обошла iOS от Apple, став второй по величине мобильной операционной системой в Китае.

Доля рынка HarmonyOS выросла с 8% в I квартале 2023 года до 17% в I квартале 2024 года. В то же время доля iOS снизилась с 20% до 16%.

Это первый случай с I квартала 2019 года, когда доля рынка iOS снизилась в стране. Подобная динамика частично объясняется запуском новых 5G-смартфонов от Huawei, которые конкурируют с продукцией Apple.

Отмети, что рост HarmonyOS не ограничивается Китаем. В глобальном масштабе ее доля удвоилась, достигнув 4% в I квартале 2024 года.

В то время как Android и iOS показали небольшое снижение с 78% и 20% до 77% и 19% соответственно.