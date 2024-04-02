HDM Global уронила цены на все смартфоны Nokia, представленные на официальном сайте компании

Новые модели Nokia 110, Nokia 225 4G, HMD Pulse Pro и HMD T21 Rugged уже доступны по привлекательным ценам.

Так, классическая 4G-модель Nokia 110 доступна всего за $45. Nokia 225 4G – стильный телефон с 4G, камерой и MP3-плеером за $60.

HMD Pulse Pro – смартфон с 6.56-дюймовым экраном, 6 ГБ RAM, 128 ГБ памяти и процессором Snapdragon 4 Gen 1 за $178. А HMD T21 Rugged – защищенный смартфон с IP68, 4G, GPS, аккумулятором 4000 мАч и 8-мегапиксельной камерой за $200.

Цены на смартфоны Nokia на официальном сайте HMD Global – это отличное предложение для тех, кто ищет надежный и функциональный телефон по доступной цене.