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08:21, 05 января 2023
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HDR, давай, до свидания: Samsung представила первый в мире смартфонный UDR-дисплей

Ждём перехода прочих брендов на новую технологию

Компания Samsung сделала немало интересных анонсов в рамках проходящей выставки CES 2023. Один из них — уникальный смартфонный OLED-дисплей.

HDR, давай, до свидания: Samsung представила первый в мире смартфонный UDR-дисплей

Фото: MyDrivers

Его отличительная черта — пиковая яркость в 2000 кд/м2. Добиться этого удалось благодаря использованию технологии UDR, пришедшую на смену HDR. К слову, данный экран прошёл сертификацию UL (Underwriters Laboratories).

Новый тип дисплея сам по себе ярче и имеет лучшую цветопередачу по сравнению с существующими решениями.

При этом в Samsung Display заявили, что динамический диапазон становится всё более важным с ростом количества высококачественного видеоконтента, доступного в Интернете. Отдельно в компании отметили, что её инженерам удалось улучшить яркость дисплея при сохранении характеристик энергопотребления.

Источник:MyDrivers
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