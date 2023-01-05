HDR, давай, до свидания: Samsung представила первый в мире смартфонный UDR-дисплей

Его отличительная черта — пиковая яркость в 2000 кд/м2. Добиться этого удалось благодаря использованию технологии UDR, пришедшую на смену HDR. К слову, данный экран прошёл сертификацию UL (Underwriters Laboratories).

Новый тип дисплея сам по себе ярче и имеет лучшую цветопередачу по сравнению с существующими решениями.

При этом в Samsung Display заявили, что динамический диапазон становится всё более важным с ростом количества высококачественного видеоконтента, доступного в Интернете. Отдельно в компании отметили, что её инженерам удалось улучшить яркость дисплея при сохранении характеристик энергопотребления.