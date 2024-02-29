HMD показала свой первый смартфон, созданный после отказа от бренда Nokia

Новинка, выход которой намечен на июль 2024 года, уже засветилась в тизере, демонстрируя не только стильный дизайн, но и интересную идеологию «почини сам».

Судя по тизеру, устройство будет доступно в двух цветовых решениях: классическом черном и дерзком розовом. Закругленные края корпуса напоминают дизайн популярных моделей Nokia Lumia, добавляя нотку ностальгии.

HMD делает акцент на ремонтопригодности устройства: многие запчасти можно будет заменить самостоятельно, без обращения в сервисный центр. Это решение, основанное на концепции FIY («Fix It Yourself»), придется по душе любителям DIY-проектов и тем, кто ценит практичность.

О характеристиках смартфона пока известно немного. Не исключено, что он станет частью линейки Pulse или Legend и получит камеру с разрешением 108 Мп.

HMD Global, отказавшись от бренда Nokia, делает смелый шаг в будущее. Новый смартфон станет лакмусовой бумажкой для компании, продемонстрировав ее реальные возможности.