HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 105 (2024) 2G

Как заявляет производитель, телефон оснащён 4 ГБ оперативной памяти и встроенной такой же ёмкости. Диагональ цветного дисплея составляет 2", разрешение — 120×160 пикселей.

Встроенную память можно расширить до 32 ГБ с помощью карты памяти microSD. Устройство оснащено разъёмом USB Type-C и стандартным аудиовходом 3,5 мм для подключения наушников, которые, к слову, входят в комплект поставки. Заявлено, что телефон защищён от пыли и влаги по стандарту IP52.

Особенностью, которую подчёркивает производитель, является автономность телефона в течение 18 дней. Это должен обеспечить аккумулятор ёмкостью 1000 мА*ч.

Телефон получил чёрный, фиолетовый и тёмно-синий цвета. При этом стоимость неизвестна, как и не уточняется, может ли эта модель работать в других сетях, кроме 2G.