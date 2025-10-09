HMD представила Touch 4G — гибрид кнопочного телефона и смартфона с облачными приложениями

Опубликовано 09 октября 2025, 07:291 мин.
HMD представила Touch 4G — гибрид кнопочного телефона и смартфона с облачными приложениямиНу и цена соответствующая
Компания HMD представила необычное устройство — Touch 4G, которое занимает промежуточное положение между кнопочным телефоном и смартфоном.
Модель получила поддержку облачных приложений и позиционируется как «умная звонилка» для базовых нужд. Touch 4G работает на облегчённой системе RTOS Touch и поддерживает сервис Cloud Phone, позволяющий запускать веб-приложения через облако.
Также предустановлено приложение Express Chat, которое поддерживает текстовые, голосовые и фото-сообщения и совместимо с Android и iOS.
Телефон оснащён 3,2-дюймовым LCD-дисплеем (320 × 240 пикселей), чипсетом Unisoc T127, 64 МБ оперативки и 128 МБ встроенной памяти с поддержкой microSD до 32 ГБ. Камеры — 2 Мп основная и 0,3 Мп фронтальная.
Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, FM-радио, разъём 3,5 мм и защита IP52. Батарея на 1950 мАч. Touch 4G доступен в Индии за ₹3999 ($45) в цветах Cyan и Dark Blue.