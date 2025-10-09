HMD представила Touch 4G — гибрид кнопочного телефона и смартфона с облачными приложениями

Модель получила поддержку облачных приложений и позиционируется как «умная звонилка» для базовых нужд. Touch 4G работает на облегчённой системе RTOS Touch и поддерживает сервис Cloud Phone, позволяющий запускать веб-приложения через облако.

Также предустановлено приложение Express Chat, которое поддерживает текстовые, голосовые и фото-сообщения и совместимо с Android и iOS.