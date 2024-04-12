HMD выпустила три модели кнопочных телефонов с разъёмом Type-С

Модель 6310 (2024) продолжает концепцию версии 2021 года, но с рядом улучшений. Это увеличенная ёмкость аккумулятора, которая теперь равна 1450 мАч, а также, для соответствия требованиям ЕС, разработчики телефона добавили в устройство разъём USB Type-C. Остальные характеристики, такие как ЖК-экран 2,8" и слот для двух SIM-карт, остались прежними.

Nokia 5310 (2024) — продолжение дизайна модели 2020 года. Новая версия получила всё тот же 2,8" ЖК-дисплей, а из новшеств — чип Unisoc 6531F, увеличенная до 1450 мАч батарея, что несколько увеличило устройство в размерах, и порт USB-C. Сохранились и кнопки управления медиаплеером.

Nokia 230 (2024) тоже в основном не отошла от оригинального дизайна, но также оснащена батареей на 1450 мАч и портом USB-C.

Цена на новые модели не раскрывается.