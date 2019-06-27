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Honor 20 обновится до новой версии Android

Так компания показывает преданность своей аудитории
Компания Honor в своем Твиттере опубликовала пост, в котором объявила о том, что смартфоны их самой популярной 20-й серии получат обновления до следующей версии “зеленого робота” — Android Q.

“Наши самые популярные на сегодняшний день смартфоны Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro получат обновление до Android Q”, — говорится в заявлении компании в Твиттере. Также Honor подчеркнула, что текущие и будущие пользователи их устройств будут получать все самые свежие приложения и полное сервисное обслуживание, в число которых также входят патчи безопасности и обновления Android.

Компания уточнила, что она пока не располагает данными о календаре обновлений устройств на новый Android, поэтому пока не может сказать, какие устройства компании и когда смогут получить свое обновление. По этой же причине Honor пока не может гарантировать владельцам других устройств компании, получат ли их смартфоны новую версию Android.

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