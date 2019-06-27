Honor 20 обновится до новой версии Android

“Наши самые популярные на сегодняшний день смартфоны Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro получат обновление до Android Q”, — говорится в заявлении компании в Твиттере. Также Honor подчеркнула, что текущие и будущие пользователи их устройств будут получать все самые свежие приложения и полное сервисное обслуживание, в число которых также входят патчи безопасности и обновления Android.

Компания уточнила, что она пока не располагает данными о календаре обновлений устройств на новый Android, поэтому пока не может сказать, какие устройства компании и когда смогут получить свое обновление. По этой же причине Honor пока не может гарантировать владельцам других устройств компании, получат ли их смартфоны новую версию Android.