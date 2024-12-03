HONOR 300 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и камерой на 50 Мп представлены официально

HONOR 300 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и камерой на 50 Мп представлены официальноЦены вполне приемлемы
Смартфоны делают акцент на портретной съёмке, предлагая 50-мегапиксельную основную и фронтальную камеры с апертурой f/2.1.
HONOR 300 Pro оснащён 6.78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит. На задней панели — тройная камера: основная (50 Мп, сенсор 1/1.56"), 50-мегапиксельный телевик с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с автофокусом.
Чип Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативки и до 512 ГБ памяти. Аккумулятор на 5300 мАч поддерживает зарядку 100 Вт (проводная) и 80 Вт (беспроводная).
HONOR 300 использует Snapdragon 7 Gen 3 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти. Камеры идентичны 300 Pro, за исключением отсутствия телеобъектива. Зарядка ограничена 100 Вт.
Цены начинаются с €326 за HONOR 300 и €520 за HONOR 300 Pro.