HONOR 400 и 400 Pro поступили в продажу в России — 200 Мп, батарея 6000 мАч и AI-съемка

Также устройства оснащены аккумуляторами на 6000 мАч, яркими экранами до 5000 нит и быстрой зарядкой HONOR SuperCharge.

HONOR 400 Pro предлагает тройную основную камеру: 200 Мп с OIS и EIS, телефото 50 Мп и ультраширокоугольную на 12 Мп. Фронтальная камера — 50 Мп.

Стандартная модель также оснащена основным модулем на 200 Мп, фронтальной — 50 Мп и ультрашириком на 12 Мп. AI-функции включают портретную съемку, суперзум (до 30x и 50x), художественные режимы Harcourt и «Имитация фотопленки».

Цены на HONOR 400 — от 40 990 до 48 990 рублей, на HONOR 400 Pro — от 64 990 до 69 990 рублей.

До 21 июля действуют акции: скидки, наушники, умные часы или планшеты в подарок в зависимости от модели и ритейлера. Смартфоны уже доступны в продаже в крупнейших розничных сетях и онлайн.