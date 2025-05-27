HONOR 400 Lite поступил в продажу в России — 108 Мп, AMOLED и ИИ-кнопка для камеры

Опубликовано 27 мая 2025, 09:001 мин.
HONOR 400 Lite поступил в продажу в России — 108 Мп, AMOLED и ИИ-кнопка для камерыДо 6 июня есть приятная скидка и подарок
Смартфон HONOR 400 Lite поступил в продажу в России по цене 32 990 рублей. Это первый Android-смартфон с ИИ-кнопкой, отвечающей за моментальный запуск камеры, запись видео и запуск Google Lens для распознавания объектов.
Камера смартфона — 108 Мп с апертурой f/1,75, а также 5-Мп широкоугольный модуль с датчиком глубины. Есть три режима портретов, включая 3x крупный план. Фронтальная камера — 16 Мп, поддерживает ИИ-обработку и функцию «Свет для селфи».
Смартфон оснащён AMOLED-дисплеем 6,7″ (120 Гц, 1080p), охватывающим 100% DCI-P3 и обеспечивающим яркость до 3500 нит.
Экран поддерживает 7 технологий защиты зрения, включая ШИМ 3840 Гц и режим «Циркадный ночной экран». Устройство работает на чипе MediaTek Dimensity 7025-Ultra, имеет 256 ГБ накопителя и 8+8 ГБ оперативной памяти с HONOR RAM Turbo.
В период с 27 мая по 6 июня действует акция: скидка 6000 рублей и наушники HONOR CHOICE Headphones Pro в подарок.