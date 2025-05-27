HONOR 400 Lite поступил в продажу в России — 108 Мп, AMOLED и ИИ-кнопка для камеры

Камера смартфона — 108 Мп с апертурой f/1,75, а также 5-Мп широкоугольный модуль с датчиком глубины. Есть три режима портретов, включая 3x крупный план. Фронтальная камера — 16 Мп, поддерживает ИИ-обработку и функцию «Свет для селфи».

Смартфон оснащён AMOLED-дисплеем 6,7″ (120 Гц, 1080p), охватывающим 100% DCI-P3 и обеспечивающим яркость до 3500 нит.

Экран поддерживает 7 технологий защиты зрения, включая ШИМ 3840 Гц и режим «Циркадный ночной экран». Устройство работает на чипе MediaTek Dimensity 7025-Ultra, имеет 256 ГБ накопителя и 8+8 ГБ оперативной памяти с HONOR RAM Turbo.

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