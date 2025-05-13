Honor 400 получит ИИ-анимацию фото от Google раньше других

Функция встроена прямо в приложение «Галерея» новых смартфонов и позволяет за минуту или две создать ролик длиной до пяти секунд. Видео может быть в вертикальном или горизонтальном формате. Пользователь не может задавать текстовые подсказки, поэтому результат целиком зависит от того, как ИИ интерпретирует изображение.

Работает это по-разному. Простой снимок — например, портрет или фотография животного — может быть оживлен довольно реалистично. Однако при попытке обработать более сложные или абстрактные изображения результат может оказаться странным или даже абсурдным.

Сами видео сохраняются в формате MP4. Первые два месяца функция будет бесплатной для владельцев Honor 400, но ограничена 10 видео в день. В будущем для использования потребуется подписка от Google, однако детали пока не раскрыты.

На данный момент генерация видео по изображениям официально доступна только для одобренных корпоративных пользователей Google Cloud, где стоимость составляет 50 центов за секунду видео. В подписке Gemini Advanced генерация доступна, но только на основе текстов.