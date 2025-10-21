HONOR 500 Pro получит рекордную батарею и 200-Мп камеру — запуск до конца 2025 года

По данным инсайдера Digital Chat Station, премиальная версия HONOR 500 Pro получит серьёзные улучшения в производительности, камере и автономности.

Главной особенностью устройства станет основная камера на 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма, а также 64-Мп перископный телеобъектив OmniVision OV64B с трёхкратным оптическим зумом.

Смартфон будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite, обеспечивая уровень производительности, сопоставимый с топовыми моделями 2025 года. Экран устройства получит диагональ 6,5 дюйма и разрешение 1.5K.

По данным источников, HONOR 500 Pro оснастят самой ёмкой батареей в своём классе — вероятно, не менее 7200 мАеч, что превзойдёт даже показатель прошлогоднего 400 Pro.

Официальный анонс ожидается в ноябре или декабре 2025 года, а новинка станет конкурентом Oppo Reno 15 и Vivo S50 на китайском рынке.