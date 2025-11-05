HONOR 500 Pro с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 появился на Geekbench

Согласно открытой информации, смартфон основан на чипсете Qualcomm SM8735 (Snapdragon 8s Gen 4) с тактовой частотой 3,21 ГГц и оснащён графическим процессором Adreno 825, что опровергает слухи о Snapdragon 8 Elite. Модель имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на базе Android 16. В тестах Geekbench HONOR 500 Pro набрал 2113 баллов в одноядерном тесте и 6539 баллов в многоядерном.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 К, горизонтальной панелью камеры и 200 Мп основной камерой с OIS, сверхширокоугольным объективом и 64 Мп телеобъективом. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и планируется к продаже в Китае в конце этого месяца. Будет ли продаваться на глобальном рынке, пока неизвестно.