HONOR 500 Pro с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 появился на Geekbench

Опубликовано 05 ноября 2025, 22:551 мин.
HONOR 500 Pro с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 появился на GeekbenchПока есть только эскиз
Компания HONOR готовит новый флагман HONOR 500 Pro, характеристики которого опубликовал бенчмарк Geekbench. Также модель прошла сертификацию 3C. Официально дизайн пока не представлен, нет рендеров, только инсайдерский эскиз.
Согласно открытой информации, смартфон основан на чипсете Qualcomm SM8735 (Snapdragon 8s Gen 4) с тактовой частотой 3,21 ГГц и оснащён графическим процессором Adreno 825, что опровергает слухи о Snapdragon 8 Elite. Модель имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на базе Android 16. В тестах Geekbench HONOR 500 Pro набрал 2113 баллов в одноядерном тесте и 6539 баллов в многоядерном.
Устройство оснащено 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 К, горизонтальной панелью камеры и 200 Мп основной камерой с OIS, сверхширокоугольным объективом и 64 Мп телеобъективом. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и планируется к продаже в Китае в конце этого месяца. Будет ли продаваться на глобальном рынке, пока неизвестно.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков