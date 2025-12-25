Honor 500 Pro сравнили с Oppo Find X9 по качеству камеры

При съёмке портретов на основную камеру у Oppo Find X9 получаются более естественные цвета кожи. Honor 500 Pro, в свою очередь, сильно обрабатывает снимки, и изображения у него выглядят менее реалистичными.

На селфи-фото у Oppo больше деталей, более естественный тон кожи, а Honor опять же интенсивно обрабатывает снимки.

Видео в 4К в помещении более реалистичным получается у Oppo. Honor при этом высветляет картинку. В ночное время Oppo Find X9 тоже выдаёт лучшие результаты в видеосъёмке.