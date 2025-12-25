Honor 500 Pro сравнили с Oppo Find X9 по качеству камеры

Honor 500 Pro сравнили с Oppo Find X9 по качеству камерыИ Oppo во многом оказался лучше
При съёмке портретов на основную камеру у Oppo Find X9 получаются более естественные цвета кожи. Honor 500 Pro, в свою очередь, сильно обрабатывает снимки, и изображения у него выглядят менее реалистичными.
На селфи-фото у Oppo больше деталей, более естественный тон кожи, а Honor опять же интенсивно обрабатывает снимки.
Видео в 4К в помещении более реалистичным получается у Oppo. Honor при этом высветляет картинку. В ночное время Oppo Find X9 тоже выдаёт лучшие результаты в видеосъёмке.
Ночные фото с основного сенсора у Oppo получаются более яркими и с лучшей общей видимостью. В то же время Honor теряет детализацию в тёмных областях, имеет проблемы с балансом между светлыми и тёмными участками снимка. У Oppо также нет пересветов по сравнению с Honor.
Фотографии с использованием зума гораздо лучше получаются у Oppo. Примеры вы можете увидеть выше на скриншотах.
При съёмке на ультраширик ночью оба смартфона показали себя на примерно одинаковом уровне.
В дневное время результаты тоже получились удивительно близкими. Всё сводится только к личным предпочтениям.