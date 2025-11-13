HONOR 500 с дизайном iPhone Air представлен официально

Опубликовано 13 ноября 2025, 07:501 мин.
HONOR 500 с дизайном iPhone Air представлен официальноКому-то устройство напоминает линейку Google Pixel
Компания HONOR официально анонсировала серию HONOR 500, опубликовав первые изображения в Weibo.
Смартфоны получили тонкий корпус, металлические плоские грани и боковые сенсорные кнопки, напоминающие Camera Control у iPhone.
Главной особенностью стал новый дизайн блока камер — в стиле iPhone Air и Google Pixel, как ранее сообщал инсайдер Digital Chat Station. Он также назвал сборку «превосходной, на уровне флагманов». На реальных фото устройство выглядит чуть толще, чем на промо-постерах.
Официальных характеристик пока нет, но HONOR обещает «высокую производительность и революционную автономность». Ожидается использование кремний-углеродных аккумуляторов, отличающихся повышенной энергоемкостью.
Релиз серии HONOR 500 и 500 Pro состоится в ближайшее время, вскоре после запуска флагманов Magic8 и Magic8 Pro.