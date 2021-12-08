Honor 60 SE: 120 Гц дисплей и дизайн в стиле iPhone 13 Pro

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Honor 60 SE: 120 Гц дисплей и дизайн в стиле iPhone 13 ProНеплохая замена iPhone для тех, кто хочет его только ради дизайна
По последним данным, прямо сейчас Honor работает над двумя смартфонами, которые планирует представить в ближайшее время — Honor X30 и 60 SE.
И вот, в сети стало чуть больше информации о последней модели, благодаря утекшему изображению её защитного чехла. Судя по всему, Honor 60 SE будет сильно напоминать внешним видом недавний iPhone 13 Pro, особенно в вопросе дизайна блока основной камеры.
Устройство также, как и смартфон Apple, получит тройной модуль, объективы в котором будут расположены в прямоугольном блоке со скруглёнными краями.
При этом, по данным инсайдеров, передняя панель Honor 60 SE будет вполне стандартной для мира Android. Фронтальная камера, например, разместится в аккуратном вырезе в форме круга.
Что же до характеристики аппарата, уже сейчас известно, что телефон получит FullHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и 40 Вт быструю зарядку.
Источник: Gizmochina