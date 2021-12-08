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Honor 60 SE: 120 Гц дисплей и дизайн в стиле iPhone 13 Pro

Неплохая замена iPhone для тех, кто хочет его только ради дизайна

По последним данным, прямо сейчас Honor работает над двумя смартфонами, которые планирует представить в ближайшее время — Honor X30 и 60 SE.