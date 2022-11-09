Honor 80 получит уникальный модуль основной камеры — такой нет больше ни у одного другого смартфона

Honor 80 получит уникальный модуль основной камеры — такой нет больше ни у одного другого смартфонаЭто будет кастомное решение
Уже в конце ноября Honor проведёт масштабную презентацию, на которой покажет множество новинок. Одной из них должен стать смартфон Honor 80.
И вот, незадолго до официального дебюта устройства, в Сети всплыла очень интересная информация о его основной камере. Оказалось, что девайс оснастят модулем на 160 Мп.
Стоит отметить, что на сегодняшний день ни один другой смартфон не имеет подобного сенсора. Возможно, Honor установит в своё устройство какое-то кастомное решение на базе уже существующей 200 Мп камеры.
Также ожидается, что Honor 80 получит двойную фронтальную камеру на 50 Мп. В основу же девайса ляжет флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm.
Напомним, что анонс данной модели, а также нового складного смартфона бренда состоится уже совсем скоро — 23 ноября.