Honor 80 Pro ещё даже не анонсировали, но уже сфотографировали со всех сторон в магазине

В связи с этим компания всячески подогревала интерес фанатов к устройству, в том числе демонстрируя различные его части. Но теперь случилось то, чего никто не ожидал.

Неизвестные пользователи опубликовали в Сети серию фото, на которых показали Honor 80 Pro со всех сторон. Причём, судя по заднему фону, происходило это в магазине, которые начали получать устройства для продажи в самый день релиза.