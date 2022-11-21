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16:41, 21 ноября 2022
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Honor 80 Pro ещё даже не анонсировали, но уже сфотографировали со всех сторон в магазине

Выглядит очень симпатично

Всего через пару дней Honor проведёт крупную презентацию, на которой представит флагманскую линейку Honor 80.

Honor 80 Pro ещё даже не анонсировали, но уже сфотографировали со всех сторон в магазине

В связи с этим компания всячески подогревала интерес фанатов к устройству, в том числе демонстрируя различные его части. Но теперь случилось то, чего никто не ожидал.

Неизвестные пользователи опубликовали в Сети серию фото, на которых показали Honor 80 Pro со всех сторон. Причём, судя по заднему фону, происходило это в магазине, которые начали получать устройства для продажи в самый день релиза.

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Фото: twitter.com

Что же до самого девайса, то на задней части корпуса можно увидеть основной блок камер. Он отличается от подобных тем, что на нём можно разглядеть серебристую полосу в виде знака бесконечности.

Напомним, что инсайдеры ранее раскрыли характеристики Honor 80 Pro. Устройству приписывают Snapdragon 8+ Gen 1, а также основную камеру на 160 Мп — впервые на рынке. Анонсировать всю линейку должны уже 23 ноября 2022 года.

Источник:Twitter
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