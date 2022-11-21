Honor 80 Pro ещё даже не анонсировали, но уже сфотографировали со всех сторон в магазине

Honor 80 Pro ещё даже не анонсировали, но уже сфотографировали со всех сторон в магазинеВыглядит очень симпатично
Всего через пару дней Honor проведёт крупную презентацию, на которой представит флагманскую линейку Honor 80.
В связи с этим компания всячески подогревала интерес фанатов к устройству, в том числе демонстрируя различные его части. Но теперь случилось то, чего никто не ожидал.
Неизвестные пользователи опубликовали в Сети серию фото, на которых показали Honor 80 Pro со всех сторон. Причём, судя по заднему фону, происходило это в магазине, которые начали получать устройства для продажи в самый день релиза.
Что же до самого девайса, то на задней части корпуса можно увидеть основной блок камер. Он отличается от подобных тем, что на нём можно разглядеть серебристую полосу в виде знака бесконечности.
Напомним, что инсайдеры ранее раскрыли характеристики Honor 80 Pro. Устройству приписывают Snapdragon 8+ Gen 1, а также основную камеру на 160 Мп — впервые на рынке. Анонсировать всю линейку должны уже 23 ноября 2022 года.