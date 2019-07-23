Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

В обычной версии Honor 9X установлена двойная основная камера с разрешением 48 и 2 Мп, а в Pro-версии применяются датчики разрешением 48, 8 и 2 Мп. В основных модулях используются объективы с диафрагмой f/1,8, во всех остальных — с диафрагмой f/2,4. В Honor 9X и 9X Pro установлены аккумуляторы емкостью 4000 мАч. Что же касательно цен на новинки, то они более, чем приятные. Так, за базовую версию Honor 9X на 4/64 просят 205 долларов, за 6/64 235 долларов, а за 6/128 275 долларов. Honor 9X Pro имеет только две вариации: на 8/128 и 8/256, за которые попросят 320 и 350 долларов соответственно. К слову, в этих моделях используется быстрая память UFS 2.1.