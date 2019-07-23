Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1. Из этого следует, что новейший компилятор Ark и файловая система EROFS будут установлены сразу на заводе. Фирменная оболочка установлена поверх Android 9 Pie. Оба устройства базируются на 7-нанометровой однокристальной платформе Kirin 810. Несмотря на то, что она является скорее средне-бюджетной, компания не сомневается — новинки легко справятся со всеми современными играми. Что же касается отличий Pro-версии от обычной, то в ней используется «девятислойная» система охлаждения — по сути это набор металлических внутренних компонентов, скомбинированных с тепловой трубкой.
Конструктивной особенностью Honor 9X и 9X Pro является выдвижная фронтальная камера. В ней, как и в других подобных конструкциях, применяется продвинутая система защиты: в момент, когда датчик фиксирует падение смартфона, камера мгновенно прячется внутрь корпуса. В смартфонах установлен 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В обоих устройствах экраны отмечены сертификатом Eye Comfort концерна TÜV Rheinland. В связи с тем, что экран смартфона занимается очень большой процент передней панели, устройства по ощущениям в руке напоминают стандартные 5,5-дюймовые смартфоны с соотношением сторон 16:9.
В обычной версии Honor 9X установлена двойная основная камера с разрешением 48 и 2 Мп, а в Pro-версии применяются датчики разрешением 48, 8 и 2 Мп. В основных модулях используются объективы с диафрагмой f/1,8, во всех остальных — с диафрагмой f/2,4. В Honor 9X и 9X Pro установлены аккумуляторы емкостью 4000 мАч. Что же касательно цен на новинки, то они более, чем приятные. Так, за базовую версию Honor 9X на 4/64 просят 205 долларов, за 6/64 235 долларов, а за 6/128 275 долларов. Honor 9X Pro имеет только две вариации: на 8/128 и 8/256, за которые попросят 320 и 350 долларов соответственно. К слову, в этих моделях используется быстрая память UFS 2.1.
Предзаказ на младшую версию стартует уже сегодня, а продажи начнутся 30 июля. В этот же день стартует предзаказ на Honor 9X Pro, а сами продажи начнутся 9 августа.