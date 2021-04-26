Honor анонсировала дешевый смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

Honor Play 20 получил 6,5-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+. Также на передней панеле расположился каплевидный вырез для фронтальной камеры на 5 Мп. Что касается основной, она имеет два модуля на 13 и 2 Мп.

Работает новинка на базе восьмиядерного процессора Unisoc Tiger T610 с графикой Mali G52. Представлены модификации на 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Также есть возможность вставить карту памяти объемом до 512 ГБ. Аккумулятор Honor Play 20 рассчитан на 5000 мАч. Помимо прочего имеется поддержка быстрой зарядки.