Honor анонсировала доступный безрамочный смартфон

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD+ с вырезом для 16 Мп селфи-камеры. Он отличается безрамочностью — дисплей занимает порядка 94,2% площади лицевой панели. Модель получила трехмодульную основную камеру на 64 Мп, 2 и 2 Мп.

Работает Honor X20 SE на базе процессора MediaTek Dimensity 700 с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. В качестве оболочки выступает Magic UI 4.0 на базе ОС Android 11. Что касается аккумулятора, его емкость составляет 4000 мАч. Отметим также возможность установить две SIM-карты, наличие Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и сканера отпечатков пальцев.

Минимальная стоимость аппарата составляет 278 долларов, тогда как в максимальной комплектации за него просят 309 долларов.