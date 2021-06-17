Honor анонсировала два новых смартфона с сервисами Google

Honor 50 оборудован 6,57-дюймовым OLED дисплеем-водопадом с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 120 Гц. Старшая модель, в свою очередь, имеет те же характеристики экрана, но с увеличенной диагональю — 6,72 дюйма. Оба устройства оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев.

В качестве сердца смартфонов новой линейки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Что касается фотовозможностей, новинки получили четырехмодульные камеры на 108, 8, 2 Мп и датчик глубины. Honor 50 получил селфи-камеру на 32 Мп, тогда как 50 Pro оснащен сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 12 Мп.