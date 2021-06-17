Honor анонсировала два новых смартфона с сервисами Google

Honor анонсировала два новых смартфона с сервисами GoogleHonor 50 и 50 Pro
Honor 50 оборудован 6,57-дюймовым OLED дисплеем-водопадом с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 120 Гц. Старшая модель, в свою очередь, имеет те же характеристики экрана, но с увеличенной диагональю — 6,72 дюйма. Оба устройства оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев.
В качестве сердца смартфонов новой линейки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Что касается фотовозможностей, новинки получили четырехмодульные камеры на 108, 8, 2 Мп и датчик глубины. Honor 50 получил селфи-камеру на 32 Мп, тогда как 50 Pro оснащен сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 12 Мп.
Аккумулятор младшей модели рассчитан на 4300 мАч, тогда как аккумулятор Pro-версии получил емкость 4000 мАч. Вся линейка поддерживает быструю зарядку. Купить смартфоны можно будет в модификациях на 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Минимальная стоимость Honor 50 составила 2699 юаней или около 30,4 тыс рублей, тогда как за Honor 50 Pro просят от 3699 юаней или примерно 41,7 тыс рублей. В продажу на китайском рынке смартфоны поступят уже 25 июня.