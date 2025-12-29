HONOR анонсировала монстра автономности Power 2 с батареей 10 080 мАч и дизайном iPhone 17 Pro Max

Главная особенность новинки это аккумулятор. Его емкость впечатляет даже видавших виды фанатов смартфонов, составляя 10 080 мАч. Это делает Power 2 одним из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке.

Внешне устройство явно вдохновлено iPhone 17 Pro Max. Смартфон получил прямоугольный блок камер и выйдет в черном, белом и ярком оранжевом цвете. Последний вариант расцветки особенно подчеркивает сходство с флагманом Apple.

HONOR уже подтвердила поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной зарядки на 27 Вт. По словам компании, автономность Power 2 будет «феноменальной» даже при активном использовании.