HONOR анонсировала монстра автономности Power 2 с батареей 10 080 мАч и дизайном iPhone 17 Pro Max

HONOR анонсировала монстра автономности Power 2 с батареей 10 080 мАч и дизайном iPhone 17 Pro MaxФинальная презентация будет в начале января
Главная особенность новинки это аккумулятор. Его емкость впечатляет даже видавших виды фанатов смартфонов, составляя 10 080 мАч. Это делает Power 2 одним из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке.
Внешне устройство явно вдохновлено iPhone 17 Pro Max. Смартфон получил прямоугольный блок камер и выйдет в черном, белом и ярком оранжевом цвете. Последний вариант расцветки особенно подчеркивает сходство с флагманом Apple.
HONOR уже подтвердила поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной зарядки на 27 Вт. По словам компании, автономность Power 2 будет «феноменальной» даже при активном использовании.
По данным инсайдеров, смартфон оснастят 6,79-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит, основной камерой на 50 Мп и процессором MediaTek Dimensity 8500 Elite.
Полноценная презентация устройства состоится уже 5 января 2026 года.