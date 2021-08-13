Honor анонсировала недорогой смартфон X20 со 120 Гц дисплеем и 64 Мп камерой

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Honor анонсировала недорогой смартфон X20 со 120 Гц дисплеем и 64 Мп камеройВыглядит как флагман, ценой приятно удивляет
Накануне Honor представила свои первые флагманы после отделения от Huawei — линейку Magic 3. Но, как оказалось, на этом производитель не остановился и представил ещё одну новинку — недорогой смартфон Honor X20 5G.
Устройство базируется на чипе Dimensity 900 от MediaTek, пишет ITHome. При этом задняя панель аппарата сильно напоминает флагманский Huawei Mate 30. И в то же время спереди устройство совсем на него не похож — вместо чёлки здесь используется вырез в левом углу экрана.
Также Honor X20 5G получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера двойная на 16 Мп, основная тройная — на 64, 2 и 2 Мп.
Ёмкость аккумулятора смартфона — 4300 мАч. При этом цены на устройство следующие:
- Honor X20 5G 6/128 ГБ — 293 доллара (21,5 тыс рублей).
- Honor X20 5G 8/128 ГБ — 339 долларов (24,9 тыс рублей).
- Honor X20 5G 8/256 ГБ — 386 долларов (28,3 тыс рублей).
Старт продаж смартфона намечен на 13 августа 2021 года.