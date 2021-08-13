Honor анонсировала недорогой смартфон X20 со 120 Гц дисплеем и 64 Мп камерой

Устройство базируется на чипе Dimensity 900 от MediaTek, пишет ITHome. При этом задняя панель аппарата сильно напоминает флагманский Huawei Mate 30. И в то же время спереди устройство совсем на него не похож — вместо чёлки здесь используется вырез в левом углу экрана.

Также Honor X20 5G получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера двойная на 16 Мп, основная тройная — на 64, 2 и 2 Мп.