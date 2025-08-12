Honor анонсировала раскладушку Magic V Flip 2

Первые намёки на модель появились, когда Чу упомянул её в соцсетях. Honor хоть и раскрыла внешний вид устройства, но точная дата выхода пока не объявлена. По слухам, презентация состоится уже в ближайшие дни.

На опубликованных изображениях смартфон имеет блестящую заднюю панель с плавным синим градиентом и закруглёнными углами.

Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй заявил, что Magic V Flip 2 поднимет планку в дизайне и камерах. Каждая деталь корпуса, по словам компании, продумана до миллиметра, а процесс открытия и закрытия устройства сравнивают с «пробуждением звёздного неба».

Пока производитель дразнит публику тизерами.