Honor анонсировала раскладушку Magic V Flip 2

Опубликовано 12 августа 2025, 15:001 мин.
Honor анонсировала раскладушку Magic V Flip 2Пока без даты выхода
Honor официально анонсировала складной смартфон Magic V Flip 2, сотрудничая с известным дизайнером Джимми Чу. Компания называет устройство «пересмотром правил моды» и обещает дизайн с эффектной игрой света и теней на задней панели.
Первые намёки на модель появились, когда Чу упомянул её в соцсетях. Honor хоть и раскрыла внешний вид устройства, но точная дата выхода пока не объявлена. По слухам, презентация состоится уже в ближайшие дни.
На опубликованных изображениях смартфон имеет блестящую заднюю панель с плавным синим градиентом и закруглёнными углами.
Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй заявил, что Magic V Flip 2 поднимет планку в дизайне и камерах. Каждая деталь корпуса, по словам компании, продумана до миллиметра, а процесс открытия и закрытия устройства сравнивают с «пробуждением звёздного неба».
Пока производитель дразнит публику тизерами.